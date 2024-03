Marktbericht

Auch am Mittwoch schiebt sich der deutsche Aktienmarkt auf neue Hochs.

Der DAX begann den Handelstag minimal höher zum Vortagesschluss bei 18.385,17 Punkten. Im weiteren Verlauf ging es schrittweise gen Norden. Das neue Allzeithoch beträgt nun 18.511,17 Zähler.

Am Mittwoch schloss das Börsenbarometer dann bei 18.477,09 Punkten (plus 0,50 Prozent auf Tagessicht) - so hoch wie noch nie zuvor.

Wie lange kann die Rally laufen?

Und die Chancen auf weiter steigende Kurse sind gut: "Der nahende Quartals-Ultimo sollte die Stimmung stützen", so ein Marktteilnehmer. Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen.

Positiv für den Gesamtmarkt sei auch, dass die Ölpreise ihren Anstieg zunächst beendet hätten und etwas zurückkämen. "Das festigt die Zinssenkungsfantasie und drückt auf die Renditen", betont ein Marktteilnehmer.

Rüstungsbranche weiter im Fokus

Im Rampenlicht bei den Unternehmen standen erneut die Rüstungskonzerne. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Vertreter des Sektors eingeladen. Dabei sollen Fragen der nationalen und europäischen Sicherheit diskutiert werden. Es wird erwartet, dass sich Habeck im Anschluss an das Treffen äußert. Zuletzt hatte der Vize-Kanzler betont, es brauche mehr gemeinsame europäische Rüstungsprojekte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires