Negativer Wochenstart: DAX setzt zurück

Den DAX zieht es zum Auftakt am Montag um 1,65 Prozent auf 13.908,05 Punkte abwärts. Damit rutscht das Aktienbarometer abermals unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Zählern. Am Freitag hatte der Leitindex wegen Konjunktur- und Zinserhöhungssorgen 2,5 Prozent auf 14.142,09 Punkte verloren.Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Pandemie-Beschränkungen in China rätseln Börsianer weiter über die Aussichten für die Weltwirtschaft. Die Furcht vor einem rasanten Leitzinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. Im Zusammenspiel mit der hohen Inflation , dem Ukraine-Krieg, gestresster Lieferketten und der sich zuspitzenden Corona-Situation in China geht die Sorge vor einer Rezession um.

ifo-Index erwartet

Etwas mehr Klarheit versprechen Anleger sich vom ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für April einen Rückgang auf 88,1 Punkte von 90,8 Zählern. Der Index für die Konjunkturerwartungen falle voraussichtlich auf 82,3 Punkte von 85,1 Zählern.

