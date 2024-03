Marktbericht

Anleger an der deutschen Börse atmen nach dem Rekordlauf der vergangenen Tage am Freitag zunächst durch. Das kleine Plus genügt dennoch für ein neues Alzzeithoch.

Der DAX stieg mit einem marginalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 18.175,08 Punkten in den Handel ein und erklomm zwischenzeitlich bei 18.208,74 Zählern ein neues Rekordhoch. Derzeit kann das Börsenbarometer um 0,11 Prozent auf 18.199,41 Punkte zulegen.

Nach einer bislang neuerlich starken Woche mit weiteren Rekorden lässt es der DAX am Freitag zunächst ruhig angehen. Tags zuvor hatt das Börsenbarometer einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf rund 8,5 Prozent ausgebaut. Der Rekorschlusskurs liegt aktuell bei 18.179,25 Zählern.

Den Experten der Landesbank Helaba zufolge ist beim DAX "der Aufwärtsimpuls zweifelsohne intakt". Allerdings mahnten Signale für eine überkaufte Marktlage vor zu viel Euphorie. Die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in der Eurozone und den USA seien nach den jüngsten Aussagen der US-Notenbank sowie enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich zwar wieder größer geworden.

China mit schwachen Vorgaben

Gerade für Technologiewerte kommen angesichts schwacher Kurse in China und Hongkong schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel. Dagegen schaffte es der Nikkei 225 in Japan erstmals kurzzeitig über 41.000 Punkte. Dort profitierten die Aktien weiter von den geldpolitischen Entscheidungen in Japan und den USA, die unter anderem den Yen schwächten und so die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützen.

Japans Zentralbank hatte am Dienstag erstmals seit 17 Jahren die Zinsen leicht erhöht und damit ihre Negativzinspolitik beendet. Zudem werteten Marktteilnehmer die anziehende Inflation als Beleg für die Belebung der Wirtschaft.

ifo-Geschäftsklima im Blick

Am Freitag veröffentlichte das Münchner ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex für März. Dabei hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutlich verbessert. Das ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler. Nach dem zweiten Anstieg in Folge liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Zuwachs auf 86,0 Punkte erwartet.

Bankvolkswirte kommentierten die Entwicklung eher verhalten. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sprach von "zarten Frühlingsgefühlen" in der deutschen Konjunktur. Die Unternehmensstimmung bleibe aber gedrückt.

Hinweise auf EZB- Geldpolitik erwartet

Darüber hinaus wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel ihre Einschätzung der Lage in Europa wiedergeben. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten EZB-Zinssenkung. Außerdem hat Kanzler Olaf Scholz angekündigt, dass weitere Schritte zur Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion Thema der Diskussionen sein sollen.

Berichtssaison sorgt weiter für Bewegung

Am deutschen Aktienmarkt steht auf Unternehmensseite weiter die laufende Berichtssaison im Mittelpunkt. Die Aktien von adidas und PUMA SE reagieren nach einem negativ aufgenommenen Ausblick von Konkurrent Nike. Der US-Sportartikel-Hersteller stellt seine Aktionäre auf eine triste Umsatzentwicklung in der ersten Hälfte des kommenden Geschäftsjahrs ein. Dass für das Gesamtjahr 2024/25 ein Erlösplus angepeilt wird, geriet ebenso in den Hintergrund wie die teils besser als erwartete Entwicklung im abgelaufenen Quartal.

Wie schon am Vortag legten auch am Freitag einige deutsche Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe endgültige Jahreszahlen vor. Der im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Fotodienstleister CEWE rechnet für 2024 angesichts der Inflation nicht unbedingt mit besseren Geschäften als im Vorjahr. Börsianer sprachen von einem vorsichtigen Ausblick. Die Ziele für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) lägen unter den Konsensschätzungen.

Auch Indexnachbar SGL Carbon äußerte sich zurückhaltend zum laufenden Jahr. Der Kohlefaserspezialist rechnet wegen einer anhaltend schwachen Nachfrage aus der Windindustrie mit einem stagnierenden Umsatz. Wie viel SGL Carbon im Gesamtjahr im Tagesgeschäft verdient, hänge vom geplanten Verkauf der Kohlefaser-Sparte ab. 2023 hatte das Unternehmen selbst als Stabilisierungs- und Investitionsjahr gesehen, in dem der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zurückgegangen waren.

Redaktion finanzen.net /dpa-AFX / Reuters