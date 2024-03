DAX vor stabilem Start -- Börsen in Fernost uneins -- FedEx legt bei operativem Gewinn zu -- Nike mit vorsichtiger Prognose -- adidas, CEWE im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag vorbörslich kaum. Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Freitag in etwa auf dem Niveau seines Vortagesschlusses. Der TecDAX wird ebenfalls kaum verändert erwartet. Damit dürfte das Börsenbarometer eine Verschnaufpause der Rekordjagd einlegen. Insbesondere für Technologieaktien stellen die schwachen Kurse in China und Hongkong eine Herausforderung dar. Die asiatischen Märkte geben hier keine guten Vorgaben. Die Zentralbank Japans hat am Dienstag erstmals seit 17 Jahren die Zinsen leicht angehoben und damit ihre Politik der negativen Zinsen beendet. Zudem sehen Marktteilnehmer die steigende Inflation als Zeichen für eine Erholung der Wirtschaft an.





An europäischen Börsen ist am Freitag vorbörslich Zurückhaltung auszumachen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Handelsstart im Minus. Die Vorgaben aus Asien fallen gemischt aus, in den USA standen letztendlich jedoch Pluszeichen an der Kurstafel, nachdem die Leitzinsentscheidung vollends verdaut wurde. Besonders die Zinssignale hatten an den US-Börsen für Kauflaune gesorgt.





WALL STREET Die US-Börsen setzten ihre Rally nach dem jüngsten Entscheid der US-Notenbank fort. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung stärker und drang anschließend weiter in die Gewinnzone vor. Letztendlich legte er noch um 0,68 Prozent auf 39.781,37 Punkte zu. Der NASDAQ Composite gewann bereits zum Start und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Am Abend ging es noch um 0,20 Prozent nach oben auf 16.401,84 Zähler. Bereits am Vorabend hatten die US-Börsen Rückenwind bekommen, da weiterhin Aussicht auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr besteht. Den Leitzins beließ die Fed wie erwartet in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das Hauptszenario der Fed bleibe laut der Dekabank eine Zinswende im Juni - diese Erwartung verfestige sich auch unter Anlegern, berichtet dpa-AFX. Konjunkturseitig ging die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entgegen der Erwartungen etwas zurück. Derweil verringerte sich das Defizit in der US-Leistungsbilanz im vierten Quartal. Im März trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia zudem weniger als erwartet ein. Daneben sind im Februar die Verkäufe bestehender Häuser deutlich gestiegen.