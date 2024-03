Goldpreis und Ölpreis

Vor dem Wochenende tendiert der Goldpreis angesichts einer signifikanten Erholung des Dollars in etwas tiefere Regionen.

von Jörg Bernhard



Die Freude, dass die US-Notenbank Fed trotz der hartnäckigen Inflation für dieses Jahr drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte eingeplant hat, spielt unter den Marktakteuren aber weiterhin eine wichtige Rolle. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 74 Prozent an, dass wir im Juni niedrigere Zinsen als heute sehen werden. Zur Erinnerung: Vor einer Woche war hier lediglich ein Wert von 59 Prozent angezeigt worden. Einen starken Einfluss üben gegenwärtig vor allem die Akteure an den Terminmärkten auf den Goldpreis aus. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte daher der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (20.30 Uhr) sorgen, schließlich hat sich in den vergangenen beiden Wochen nicht nur die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) deutlich erhöht, auch der Optimismus der Großspekulanten (Non-Commercials) hat sich seither erheblich verstärkt.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,80 auf 2.175,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende schwächer

Die wachsende Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg hat den Ölpreis in etwas tiefere Regionen absinken lassen. Daneben drückte aber auch die schwächelnde Benzinnachfrage in den USA auf die Stimmung der Marktakteure. Für erhöhte Aufmerksamkeit könnte am Abend der Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes (18.00 Uhr) sorgen. Beim jüngsten Update wurde mit 510 US-Ölbohranlagen der höchste Wert seit sechs Monaten gemeldet.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,47 auf 80,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 84,76 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net