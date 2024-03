10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich kaum verändert

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Freitag in etwa auf dem Niveau seines Vortagesschlusses.

2. Börsen in Asien uneins

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 0,45 Prozent auf 41.000,12 Punkte zu. Das Börsenbarometer erreichte erneut ein neues Rekordhoch. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite 0,77 Prozent auf 3.053,47 Punkte zurück. Der Hang Seng verliert unterdessen 2,46 Prozent auf 16.448,18 Zähler (7:10 Uhr MEZ).

3. CEWE erwartet starke Inflationsfolgen

Der Fotodienstleister CEWE rechnet für das laufende Jahr angesichts der Inflation nicht unbedingt mit besseren Geschäften. Zur Nachricht

4. FedEx legt bei operativem Gewinn zu

Der Logistik-Konzern FedEx kommt mit seiner Restrukturierung voran. Zur Nachricht

5. Nike: Vorsichtige Prognose verunsichert

Der US-Sportartikel-Hersteller Nike stellt seine Aktionäre auf eine vorerst triste Umsatzentwicklung ein. Zur Nachricht

6. adidas: Überraschendes Ende von DFB-Partnerschaft

Der Sportartikelhersteller adidas ist offenbar von dem Ende der mehr als 70-jährigen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund ab 2027 überrascht worden. Zur Nachricht

7. Cannabis-Freigabe in der Diskussion - Bundesrat entscheidet

Die umstrittene Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt am Freitag abschließend in den Bundesrat (9.30 Uhr). Zur Nachricht

8. DHL: Angezogene Paket-Nachfrage um Ostern

Die Nachfrage nach Paketen zieht in den Ostertagen nach Einschätzung von DHL deutlich an. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Freitag von einem weiter aufwertenden US-Dollar belastet worden. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,26 Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 80,58 Dollar.

10. Euro fällt

Der Euro ist am Freitag weiter gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro im Tief 1,0831 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang März.