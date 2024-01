Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX verliert im Dienstagshandel

Marktbericht

Am zweiten Tag der Woche konnte der DAX seine Gewinne vom Vortag nicht halten.

Der DAX legte zum Ertönen der Startglocke um 0,42 Prozent auf 16.753,09 Punkte zu. Anschließend fiel er unter die Nulllinie, wo er 0,34 Prozent leichter bei 16.627,09 Zählern schloss.

Abgeschwächter Rückenwind aus den USA

Anleger richteten sich einmal mehr nach den US-Vorgaben, denn am Vorabend war es auch an der Wall Street trotz fortgesetztem Rekordlaufs nicht mehr so deutlich nach oben gegangen wie zuletzt.

Bilanzsaison setzt sich fort

In den USA warten Anleger auf Zahlenvorlagen großer Technologiekonzerne in dieser Woche. Die Börsen in New York hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hieß es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI).

EZB-Sitzung im Blick

In Europa dürfte vor allem die Sitzung der EZB am Donnerstag immer stärker in den Vordergrund rücken und für Vorsicht bei neuen Engagements sorgen. Die Börsen hatten zu euphorische Erwartungen über eventuelle Zinssenkungen schon im April aber sukzessive zurückgefahren. Falls EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Möglichkeit von Senkungen ab Juni andeutet, dürfte dies ausreichend positiv für die Börsen sein.



Redaktion finanzen.net / dpa/AFX / Dow Jones Newswires