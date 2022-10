Experten warnen vor Konsequenzen für Peloton & Co.: Ein Absturz der Tesla-Aktie würde Zombie-Aktien zerstören

• New Constructs sieht massive Folgen im Falle eines Tesla-Aktiensturzes• "Zombie"-Unternehmen möglicherweise vor dem Aus• Gefahr eines Aktienkurses bei 0 US-Dollar

New Constructs, ein Aktien-Research-Unternehmen, das KI-gestützte Aktienanalysesoftware für private und professionelle Anleger anbietet, um den Markt zu analysieren, hat schlechte Nachrichten für Tesla-Anleger im Gepäck.

Tesla-Aktie vor massivem Kursrutsch?

Angaben von "MarketWatch" zufolge gehen Experten der Gruppe auf Basis einer Marktanalyse davon aus, dass es zu einer massiven Korrektur des Tesla-Aktienkurses kommen könnte. Sollten Tesla-Aktien tatsächlich dramatisch im Wert fallen, wird dies massive Folgen für so genannte "Zombie-Aktien" haben, warnt das Research-Unternehmen.

Tesla selbst sei kein solches Unternehmen, was die Experten mit der Fähigkeit von Firmenchef Elon Musk begründen, Kapital zu beschaffen. Allerdings sei der Elektroautohersteller durchaus als Vorreiter im Sektor zu sehen. Tesla teile "viele der gemeinsamen Merkmale einer Zombie-Aktie, wie eine unverschämte Bewertung und einen hohen Cash-Burn", zitiert MarketWatch David Trainer, den CEO von New Constructs. "Wir glauben, dass der unaufhaltsame Anstieg des Aktienkurses von Tesla in den letzten drei Jahren - in denen die Anleger die Fundamentaldaten des Unternehmens völlig ignorierten - die Geburt vieler der heutigen Zombie-Aktien bedingte."

Peloton & Co. vor dem Aus?

Als Definition für derartige "Zombie-Aktien", von denen es am Markt rund 300 Stück geben soll, nennt New Constructs im Rahmen einer Kundennotiz "Unternehmen mit schlechten Geschäftsmodellen, die mit alarmierender Geschwindigkeit Geld verbrennen". Diese seien dem Risiko ausgesetzt, dass der Wert ihrer Aktien auf null US-Dollar fallen könnte.

Betroffen könnten dann börsennotierte Unternehmen wie der US-amerikanische Hersteller von Fitnessgeräten und -software, Peloton, sein. Als Corona-Profiteur wurde die Unternehmensaktie 2021 noch gehypt und erreichte Höchstkurse von rund 167 US-Dollar. Doch massive Verluste und eine dramatisch eingebrochene Nachfrage nach Geräten der Firma, nachdem die Corona-bedingten Schließungen von Fitnessstudios ein Ende fanden, haben die Aktie bis auf unter sieben US-Dollar gedrückt (Schlusskurs vom 24.10.2022). Der Strategieschwenk des Managements, das mit günstigeren Fitnessgeräten und höheren Abogebühren versuchen will, Peloton wieder auf Kurs zu bringen, hatte bislang nicht den erhofften Erfolg.

Auch die als Meme-Aktie bekannt gewordene GameStop-Aktie fällt in die "Zombie-Unternehmen"-Definition von New Construct. Im Frühjahr 2021 zog der Anteilsschein massiv an, nachdem sich Anleger auf Reddit zusammengetan hatten, um in konzertierten Aktionen GameStop-Aktien zu erwerben. Damit brachten sie insbesondere institutionelle Anleger wie Hedgefonds ins Trudeln, die zuvor in großem Stil auf einen Absturz des Aktienkurses gewettet hatten. Bis auf 86,88 US-Dollar schoss der Aktienkurs nach oben, heute kostet eine GameStop-Aktie mit rund 24,70 US-Dollar deutlich weniger. Denn an den fundamentalen Aussichten für das Unternehmen hat sich trotz massiven Eigreifens der Reddit-Community wenig geändert. Zwar machte das Unternehmen zuletzt weniger Verlust als erwartet, dennoch trauen viele Anleger dem Management nicht zu, den Turnaround von der klassischen Einzelhandelskette für Computerspielbedarf zu einem modernen Technologie-Anbieter für Online-Gamer zu schaffen.

Unternehmen wie Peloton und GameStop seien daher besonders gefährdet, wenn es zu einem Tesla-Kurssturz kommt - insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage. "Die bisherigen aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve im Jahr 2022 haben die Ära des freien Geldes beendet und eine besorgniserregende Dynamik auf den Kapitalmärkten aufgedeckt", schreibt Trainer mit Blick auf "Zombie-Aktien".



