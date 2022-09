GameStop-Aktie springt an: GameStop macht weniger Verlust als erwartet - Kooperation mit Kryptobörse FTX

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 hat GameStop einen Verlust je Aktie von 0,35 US-Dollar erlitten. Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von -0,415 US-Dollar belaufen, nach einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,190 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz von GameStop, das sich aktuell von der klassischen Einzelhandelskette für Computerspielbedarf zu einem modernen Technologie-Anbieter für Online-Gamer weiterentwickeln will, lag im abgelaufenen Quartal bei 1,14 Milliarden US-Dollar nach 1,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Hier hatten die Experten eine Steigerung auf 1,27 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

GameStop kooperiert mit Kryptobörse FTX

Außerdem gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt, eine Kooperation mit der Kryptobörse FTX einzugehen. "Die Partnerschaft soll mehr GameStop-Kunden in die FTX-Community und ihre Marktplätze für digitale Assets einführen.", heißt es von GameStop. Außerdem soll sich die Zusammenarbeit nicht nur auf E-Commerce und Online-Marketing beziehen, sondern GameStop will in "ausgewählten Geschäften" FTX-Geschenkkarten anbieten. Zu den finanziellen Details schweigen sich die Unternehmen laut Pressemitteilung jedoch aus.

Die GameStop-Aktie bewegt sich im Handel an der NYSE zeitweise 4,28 Prozent höher bei 25,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, JIM WATSON/AFP via Getty Images