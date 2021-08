US-Justizministerium leitet Untersuchung ein: Allianz warnt vor erheblicher Auswirkung auf künftige Finanzergebnisse - Aktie unter Druck

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,50 EUR

-2,83% Charts

News

Analysen

Wie der Versicherungskonzern am Sonntag mitteile, hat nun auch das US-Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet. Die Allianz kooperiere vollumfänglich mit SEC und Ministerium bei deren Ermittlungen. Es sei jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. Insbesondere sei es nicht möglich, die konkreten finanziellen Auswirkungen, einschließlich möglicher Strafzahlungen, zuverlässig abzuschätzen. Daher würde derzeit keine Rückstellung gebildet.

Das US-Justizministerium habe sich im Anschluss an die vor US-Gerichten anhängigen Klageverfahren gegen Allianz Global Investors US LLC und weitere Unternehmen der Allianz Gruppe im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds sowie der 2020 eingeleiteten Untersuchung der US-Wertpapieraufsicht SEC eingeschaltet. Die Allianz Global Investors US LLC habe ein Ersuchen zur freiwilligen Überlassung von Unterlagen und Informationen erhalten.

So reagiert die Allianz-Aktie

Die Aktien der Allianz sind am Montag wegen drohender Sonderbelastungen deutlich unter Druck geraten. Im XETRA-Handel verlieren sie derzeit 2,71 Prozent an Wert und kosten nun noch 204,30 Euro. Händlern zufolge sorgt die eingeleitete Untersuchung nun unter den Anlegern für größere Unsicherheit.

MÜNCHEN (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com