Konjunktur liefert positive Impulse: DAX setzt sich auf grünem Terrain fest

Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 2,16 Prozent bei 12.168,37 Zählern und übersprang somit die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Aktuell schiebt sich der deutsche Leitindex noch weiter ins Plus vor und gewinnt 2,74 Prozent auf 12.237,71 Einheiten.

Die Aussicht auf eine Konjunkturspritze der US-Regierung und die Rückendeckung der Notenbanken für die Finanzmärkte haben die zuletzt eingetrübte Stimmung an den Börsen wieder aufgehellt. Noch deutlicheren Gewinnen standen allerdings erneute Spannungen zwischen Nord- und Südkorea im Wege.

Fed mit weiteren Stimuli

Die US-Regierung will zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen. Zudem beginnt nun die US-Notenbank Fed mit dem direkten Kauf einzelner Unternehmensanleihen im Rahmen eines ihrer Konjunkturprogramme, um die Folgen der Corona-Krise für die heimische Wirtschaft abzufedern. Mit dem frischen Geld der Fed könne das Motto nun also wieder "Back to Business" und somit pro Aktienkäufe lauten, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

Konjunktur mit Lichtblick?

Die Erwartungen an die Konjunktur in Deutschland haben sich derweil ein klein wenig aufgehellt. Eine Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung unter Finanzmarktakteuren fiel etwas besser aus als erwartet.

Verkaufswelle verdaut?

Index-Radar ist skeptisch, ob der DAX nach seinem jüngsten Abwärtsschwung wieder länger in die Gegenrichtung laufen wird. Es sei zwar positiv, dass der Abverkauf schon an der schwachen Stabilisierungszone um 11.600 Punkte gestoppt habe, doch vorbei wäre die Mini-Korrektur erst dann, wenn auch oberhalb von 12.300/12.500 Punkten noch gekauft werde, schrieb der Charttechniker Andreas Büchler in einem Kommentar am Dienstagmorgen.

Auch wenn oder gerade weil der DAX die letzten Monate außergewöhnlich stark gewesen sei, erscheine dies doch eher unwahrscheinlich. Anders wäre es, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer jetzt an neue Rekordstände noch im Sommer glaubten. Büchler glaubt aber, dass es vielmehr nach einer kleinen Entspannung zu einem Test der nächsten kurzfristigen Stabilisierungszone um 11.250 Punkte kommen wird.

