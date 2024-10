MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 494,38 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 494,38 USD. Bei 497,26 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 497,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.091 MasterCard-Aktien.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach oben. Bei 359,81 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Visa-Aktie verliert: Visa führt vereinfachtes Online-Bezahlverfahren in Deutschland ein