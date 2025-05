MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kurs der MasterCard

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 557,46 USD zu.

Die MasterCard-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 557,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 561,79 USD. Bei 555,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 82.732 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 582,00 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,40 Prozent zulegen. Am 25.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 428,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 30.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,48 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,93 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

