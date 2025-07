MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 563,75 USD.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 563,75 USD abwärts. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 561,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 562,94 USD. Zuletzt wurden via New York 62.630 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 594,60 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 5,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Am 01.05.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,59 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,94 USD fest.

