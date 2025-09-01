MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 589,44 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 589,44 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 586,53 USD. Bei 595,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 84.829 Aktien.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,05 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 20,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,92 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

