MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 579,15 USD.

Das Papier von MasterCard konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 579,15 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 583,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 576,43 USD. Zuletzt wechselten 140.690 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,41 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,90 USD je MasterCard-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

