MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 444,12 USD ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 444,12 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 444,12 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 447,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 50.825 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 10,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 359,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,59 USD.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen