MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag freundlich

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 446,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 446,89 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 447,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 443,22 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.027 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 490,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 24,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,64 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,01 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,28 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen