MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 330,90 EUR. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 330,90 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 330,90 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (364,05 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2022. Gewinne von 9,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 281,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.10.2022 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.756,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 4.985,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 10,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

