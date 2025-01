MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 514,46 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 514,46 USD zu. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 516,28 USD. Mit einem Wert von 512,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.305 MasterCard-Aktien.

Bei 537,69 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,52 Prozent zulegen. Am 10.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 419,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 18,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,37 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,47 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen