MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 448,89 USD nach.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 448,89 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 448,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 449,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 59.719 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,84 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,58 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 01.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,29 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

