MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag höher

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 453,85 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 454,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 452,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 43.286 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 490,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 26,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

MasterCard ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

