MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 433,44 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 433,44 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 433,44 USD nach. Bei 434,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 180.232 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 11,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 16,99 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,58 USD aus.

Am 01.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5,75 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 25.07.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,29 USD je MasterCard-Aktie.

