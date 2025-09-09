MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 577,24 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 577,24 USD ab. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 574,36 USD. Bei 581,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 81.575 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 23,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,91 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,37 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

