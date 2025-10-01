MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Abend ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 573,95 USD.

Um 20:07 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 573,95 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 575,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 565,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 214.620 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 4,58 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD. Mit Abgaben von 18,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

