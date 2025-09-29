DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Profil
MasterCard im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard behauptet sich am Dienstagabend

30.09.25 20:25 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard behauptet sich am Dienstagabend

Die Aktie von MasterCard zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 567,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
483,05 EUR -0,50 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 567,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 570,34 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 564,95 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 565,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 176.099 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

