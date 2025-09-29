MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard behauptet sich am Dienstagabend
Die Aktie von MasterCard zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 567,93 USD.
Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 567,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 570,34 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 564,95 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 565,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 176.099 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
