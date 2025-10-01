MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 568,76 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 568,76 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 572,16 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 565,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 565,68 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 65.535 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 5,76 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 17,94 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

