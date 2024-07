MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 438,18 USD zu.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 438,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 440,36 USD. Bei 437,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 61.306 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 490,00 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,83 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 359,81 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,58 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 01.05.2024. Das EPS belief sich auf 3,23 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 31.07.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,29 USD im Jahr 2024 aus.

