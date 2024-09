MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 484,84 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 484,84 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 483,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 486,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 55.574 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Mit einem Kursverlust von 25,79 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD.

MasterCard gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,28 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

