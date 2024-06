MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 441,80 USD ab.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 441,80 USD ab. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 441,00 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 443,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.256 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,56 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.05.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,29 USD je Aktie belaufen.

