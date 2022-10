MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Das Papier von MasterCard gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 288,50 EUR abwärts. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 287,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 295,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 236 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2022 auf bis zu 360,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 270,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.07.2022 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.497,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.528,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,55 USD je Aktie belaufen.

