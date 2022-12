MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 338,90 EUR. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 333,15 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,15 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 461 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,80 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2022. 6,07 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 281,50 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 20,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.10.2022 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie vermeldet. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.985,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

