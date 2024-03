MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die MasterCard-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 441,60 EUR.

Die MasterCard-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr bei 441,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 442,60 EUR. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 441,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 442,00 EUR. Bisher wurden heute 127 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 443,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 321,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,15 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,47 USD.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,41 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

