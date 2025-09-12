MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 583,90 USD.

Um 15:52 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 583,90 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 584,36 USD. Bei 582,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 37.382 MasterCard-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 20,06 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient