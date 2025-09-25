DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.279 +0,7%Nas22.467 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
Aktienkurs im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard wird am Abend ausgebremst

26.09.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 566,12 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 566,12 USD abwärts. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 564,22 USD nach. Bei 566,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.774 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,25 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,55 Prozent.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

