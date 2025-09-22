MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Kurs der MasterCard

Die MasterCard-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 566,40 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 564,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,80 USD. Bisher wurden via New York 191.797 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,20 Prozent. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 17,59 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,90 USD je MasterCard-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 6,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

