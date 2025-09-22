MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 568,03 USD.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 568,03 USD. Bei 568,33 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 566,62 USD. Zuletzt wechselten via New York 43.112 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 17,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

