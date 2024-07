MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 444,96 USD.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:50 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 447,00 USD. Bei 446,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 59.228 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,53 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5,75 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2025 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,29 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

