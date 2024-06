MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 443,75 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 443,75 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 442,01 USD aus. Bei 442,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 60.306 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 359,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,92 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,59 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Am 01.05.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

