MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag freundlich

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 500,59 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 500,59 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 501,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 498,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.203 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 359,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je MasterCard-Aktie.

MasterCard gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,28 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 24.10.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,32 USD je Aktie aus.

