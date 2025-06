MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 567,83 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 567,83 USD abwärts. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 566,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 570,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.947 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 594,60 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Abschläge von 24,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 01.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,25 Mrd. USD – ein Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 15,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

