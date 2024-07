MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 452,31 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 452,31 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 452,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 448,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.951 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 490,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Mit Abgaben von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,52 USD je MasterCard-Aktie.

Am 01.05.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5,75 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MasterCard.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,28 USD je MasterCard-Aktie.

