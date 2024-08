MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 468,92 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 468,92 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 470,04 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 468,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 469,00 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 34.018 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 30,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

MasterCard ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,01 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

