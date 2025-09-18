DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.581 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
So bewegt sich MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Kursabschlägen

19.09.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 581,66 USD ab.

Die MasterCard-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 581,66 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 581,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 588,62 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 565.933 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,41 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 24,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

