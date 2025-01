MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Bei der MasterCard-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 528,35 USD.

Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 528,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 529,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 525,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 528,00 USD. Zuletzt wechselten 74.125 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 537,69 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 1,77 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 23,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,57 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,37 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 04.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

