Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Profil
Aktie im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

22.09.25 16:11 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 584,01 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
495,00 EUR -0,60 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 584,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 586,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 580,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 580,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 59.006 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 2,99 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 6,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
