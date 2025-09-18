MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Kurseinbußen

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 584,04 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 584,04 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 584,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 588,62 USD. Bisher wurden heute 462.014 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 20,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten