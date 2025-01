MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 533,37 USD.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 533,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 529,05 USD. Zuletzt wurden via New York 52.334 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 537,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 0,81 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,58 USD je MasterCard-Aktie.

MasterCard veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,54 USD gegenüber 3,40 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,37 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,54 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,48 USD im Jahr 2024 aus.

