MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 573,66 USD ab.

Die MasterCard-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 573,66 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 573,10 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 585,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.677 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 4,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,64 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

