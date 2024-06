MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 460,16 USD.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 460,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 454,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.132 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 490,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 6,48 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 359,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,81 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,59 USD.

MasterCard ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

